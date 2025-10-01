Сенатор США предрек шатдаун правительства на несколько недель

Частичная приостановка работы федерального правительства США может затянуться на несколько недель. Такое заявление в эфире телеканала Fox News сделал сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

По мнению политика, шатдаун произойдет по вине Демократической партии.

«Демократы хотят тем самым сказать: «Мы ненавидим Дональда Трампа, мы ненавидим Дональда Трампа так сильно, что приостановим работу правительства», — полагает Круз.

1 октября сенат США отклонил законопроект о временном финансировании правительства, предложенный демократами.

За проект проголосовали 55 сенаторов, против — 45. При отсутствии соглашения правительственным учреждениям с середины недели придется прекратить всю деятельность, за исключением самых важных функций.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее Дональд Трамп заявил, что использует возможный шатдаун для сокращений.