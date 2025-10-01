На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США начался правительственный шатдаун

Правительство США приостановило работу без согласованного бюджета
close
Depositphotos

В США новый финансовый год начался в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Об этом сообщает Fox News.

Демократы и республиканцы не смогли договориться по законопроекту о финансировании. Накануне сенат США отклонил законопроект о временном финансировании правительства, предложенный демократами.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства США может затянуться на несколько недель.

При этом президент США Дональд Трамп назвал возможным наступление шатдауна правительства страны в ночь на 1 октября и обвинил в сложившейся ситуации членов Демократической партии.

Текущий кризис стал 12-м крупным шатдауном в истории США (и 21-м, если считать краткие приостановки на несколько часов или один день). Для президента Трампа это второй случай — первый пришелся на зиму 2018–2019 годов, когда работа правительства была парализована на рекордные 35 дней.

Ранее сообщалось, что в США подготовят план массовых увольнений на случай приостановки работы правительства.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами