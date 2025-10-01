На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Чехии призвал граждан не оставлять страну «на милость России»

Петр Павел: Чехии нужно правительство, которое не оставит нас на милость России
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел перед выборами в парламент страны обратился к гражданам и призвал избрать власть, которая «не оставит нас на милость России». Об этом сообщает телеканал ČT24.

Павел заметил, что «многое стоит на кону» на предстоящих выборах из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и мире в целом. Чехии нужно правительство, которое будет обеспечивать безопасность на основе членства в ЕС и НАТО, указал президент.

«Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на милость России и ее стремления восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе», — сказал Павел.

Парламентские выборы в Чехии состоятся 3 и 4 октября.

До этого Петр Павел заявил о необходимости сохранения инициативы по поставкам боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Павел подчеркнул, что было бы крайне опасно и печально, если бы Прага дистанцировалась от этого вида помощи Киеву.

Ранее в Госдуме отвергли вероятность военного конфликта с Европой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами