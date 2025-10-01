Президент Чехии призвал граждан не оставлять страну «на милость России»

Петр Павел: Чехии нужно правительство, которое не оставит нас на милость России

Президент Чехии Петр Павел перед выборами в парламент страны обратился к гражданам и призвал избрать власть, которая «не оставит нас на милость России». Об этом сообщает телеканал ČT24.

Павел заметил, что «многое стоит на кону» на предстоящих выборах из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и мире в целом. Чехии нужно правительство, которое будет обеспечивать безопасность на основе членства в ЕС и НАТО, указал президент.

«Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на милость России и ее стремления восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе», — сказал Павел.

Парламентские выборы в Чехии состоятся 3 и 4 октября.

До этого Петр Павел заявил о необходимости сохранения инициативы по поставкам боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Павел подчеркнул, что было бы крайне опасно и печально, если бы Прага дистанцировалась от этого вида помощи Киеву.

Ранее в Госдуме отвергли вероятность военного конфликта с Европой.