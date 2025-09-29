На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отвергли вероятность военного конфликта с Европой

Депутат Чепа отверг вероятность прямого военного конфликта России и Европы
Евгений Биятов/РИА Новости

Угрозы прямого военного конфликта между Россией и Евросоюзом нет, однако конфронтация существует. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Угрозы, конечно, нет. Конфронтация существует. И очень странно, когда мы предлагаем рассмотреть возможности, как уменьшить эту конфронтацию, как избежать этих рисков, найти провокаторов, кто этим занимается, они избегают этого», — сказал Чепа.

Он назвал такое поведение «странным», поскольку Европе предлагают сотрудничать в этом направлении, но она отказывается.

До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Европа не развяжет войну с Россией. По мнению Медведева, европейские политики не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений.

Ранее в Германии захотели послать «четкие сигналы» России.

