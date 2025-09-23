На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чешский президент выступил за сохранение инициативы по боеприпасам для Киева

Президент Чехии Павел: следует сохранить инициативу по боеприпасам для Украины
close
Depositphotos

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости сохранения инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Павел подчеркнул, что было бы крайне опасно и печально, если бы Прага дистанцировалась от этого вида помощи Киеву. Он отметил, что любые попытки ограничить или отменить эту инициативу вызовут глубокое непонимание со стороны чешских союзников. Поэтому чешская инициатива по боеприпасам, в рамках которой снаряды подбираются в третьих странах, а потом отправляются на Украину, должна быть сохранена.

25 августа чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что потенциальное прекращение инициативы Чехии по закупке и поставке боеприпасов для Украины в случае смены власти в Праге станет подарком для президента России Владимира Путина.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что с начала года Украина получила в рамках чешской инициативы 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Он отметил, что в прошлом году инициатива помогла Киеву получить 1,5 млн снарядов.

Ранее лидера оппозиции Чехии обвинили в «помощи Путину».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами