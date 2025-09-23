Чешский президент выступил за сохранение инициативы по боеприпасам для Киева

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости сохранения инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Павел подчеркнул, что было бы крайне опасно и печально, если бы Прага дистанцировалась от этого вида помощи Киеву. Он отметил, что любые попытки ограничить или отменить эту инициативу вызовут глубокое непонимание со стороны чешских союзников. Поэтому чешская инициатива по боеприпасам, в рамках которой снаряды подбираются в третьих странах, а потом отправляются на Украину, должна быть сохранена.

25 августа чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что потенциальное прекращение инициативы Чехии по закупке и поставке боеприпасов для Украины в случае смены власти в Праге станет подарком для президента России Владимира Путина.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что с начала года Украина получила в рамках чешской инициативы 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Он отметил, что в прошлом году инициатива помогла Киеву получить 1,5 млн снарядов.

