В Эстонии с октября начнут продавать автомобили, оставленные у границы с Россией

ERR: Эстония начала продавать брошенные на границе с Россией автомобили
Depositphotos

Власти Эстонии с октября начнут эвакуировать и продавать с аукциона автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией дольше разрешенных 72 часов. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Согласно правилам, автомобили на этой парковке можно оставлять на трое суток с обязательным указанием даты и времени начала стоянки.

Как пояснил руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси, если владелец не оформил эти данные письменно или превысил лимит в 72 часа, транспортное средство будет эвакуировано.

«Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах, то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение», — отмечается в сообщении.

Якси также добавил, что некоторые автомобилисты оставляют машины на обочинах или в лесу, хотя рядом с КПП существует и платная парковка. В таких случаях эвакуацию могут инициировать местные власти или владельцы земельных участков.

17 сентября сообщалось, что транспортный департамент Эстонии в октябре начнет эвакуировать автомобили, припаркованные на неохраняемой стоянке на эстонско-российской границе.

Ранее сообщалось, что Эстония не планирует открывать мост в Нарве для движения автомобилей.

