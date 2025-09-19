На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония не планирует открывать мост в Нарве для движения автомобилей

Эстония не будет открывать мост на границе с РФ в Нарве для движения автомобилей
true
true
true
close
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Эстонские власти не намерены открывать мост Дружбы через реку Нарву на границе России и Эстонии для проезда автомобилей после окончания реконструкции российской части КПП. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.

Глава департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара считает, что власти страны будут принимать решение о возобновлении проезда автомобилей через мост, отталкиваясь от «политической ситуации и безопасности в регионе».

Погранпереход «Ивангород — Нарва», который с февраля прошлого года из-за ремонта в его российской части функционирует только как пешеходный, является ближайшим к Санкт-Петербургу КПП на границе Европейского союза. Он также имеет важное значение для жителей Финляндии, где все автотранспортные контрольно-пропускные пункты на границе с Российской Федерацией остаются закрытыми.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в июне заявил, что при увеличении очередей и ухудшении условий МВД придется закрыть пункт пропуска в Нарве.

Ранее в Ленобласти арестовали гражданку Эстонии при попытке перейти границу.

