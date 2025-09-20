Спикер Палаты представителей предупредил США о катастрофе в случае шатдауна

Остановка работы федерального правительства в октябре обернется катастрофой для Соединенных Штатов. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News.

«Похоже, что они собираются остановить работу правительства. Шатдаун станет катастрофой для страны», — подчеркнул конгрессмен, комментируя отклонение Сенатом законопроекта о временном финансировании.

Накануне законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября был отклонен Сенатом США. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если Палата представителей и Сенат не смогут прийти к соглашению по данному вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае «шатдауна» пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военнослужащих, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп допустил приостановку работы правительства США.