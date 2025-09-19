На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенат США отклонил законопроект о финансировании федеральных ведомств

close
J. Scott Applewhite/AP

Сенат Соединенных Штатов не принял законопроект о финансировании федеральных ведомств до 21 ноября текущего года. Трансляцию голосования вело агентство Forbes.

За принятие данного документа проголосовали 44 сенатора, а 48 высказались против. Для одобрения законопроекта необходимо было набрать не менее 60 голосов «за». Среди сенаторов-республиканцев против принятия законопроекта высказались двое, в то время как из числа сенаторов-демократов в поддержку документа проголосовал один парламентарий.

Ранее данный документ был одобрен Палатой представителей 217 голосами «за» и 212 «против».

В случае, если Палата представителей и Сенат не смогут принять данный документ, работа правительства будет приостановлена 1 октября, когда начнется новый финансовый год. В случае так называемого «шатдауна» пограничные, почтовые и социальные службы продолжат функционировать, однако государственные служащие, включая военнослужащих, останутся без заработной платы.

Ранее Трамп обвинил лидера демократов в сенате в шантаже и послал его «к черту».

