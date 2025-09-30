На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава минздрава

Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как Кеннеди-младший чихнул в Белом доме
Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как глава минздрава США Роберт Кеннеди — младший чихнул на одном мероприятии с ним. Об этом сообщает NBC News.

Министр здравоохранения чихнул во время выступления Трампа о ценах на лекарства в Овальном кабинете, на что он немедленно отреагировал.

«Будь здоров, Бобби! Надеюсь, я не подцепил ковид», — сказал Трамп.

23 сентября Трамп заявил, что американских врачей вскоре начнут уведомлять о том, что употребление ацетаминофена (парацетамола) во время беременности может привести к тому, что у ребенка разовьется аутизм. По словам Трампа, около 20 лет назад аутизм наблюдался только у 1 из 10 тысяч детей в США. За последние годы этот показатель значительно вырос. Президент США утверждает, что сегодня заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.

В начале сентября президент США призвал фармацевтические компании раскрыть данные об эффективности своих препаратов против коронавируса.

Ранее ВОЗ прокомментировала гипотезу о риске аутизма из-за парацетамола.

