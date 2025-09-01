На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса

Трамп: фармкомпании должны обосновать успех препаратов от коронавируса
true
true
true
close
Charles Krupa/AP

Фармацевтические компании должны раскрыть данные об эффективности своих препаратов против коронавируса. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. Центры по контролю и профилактике заболеваний разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас», — написал он.

Глава Белого дома отметил, что видел «исключительные материалы от Pfizer» и других производителей, но они не были представлены широкой публике.

В 2023 году газета The New York Times попросила Еврокомиссию (ЕК) предоставить журналистам переписку Урсулы фон дер Ляйен с директором американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла во время пандемии COVID-19, в результате которой ЕС заключил с Pfizer многомиллиардную сделку по закупке вакцины от коронавируса. Журналисты хотели опубликовать эти материалы, но Еврокомиссия отказала им в доступе, заявив об отсутствии запрашиваемых документов. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

В связи с этим NYT подала иск в Европейский суд юстиции. 14 мая 2025 года суд признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Также суд обязал главу ЕК раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19.

Ранее в США узнали, что стало с перепиской фон дер Ляйен и главы Pfizer.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами