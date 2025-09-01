Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса

Фармацевтические компании должны раскрыть данные об эффективности своих препаратов против коронавируса. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. Центры по контролю и профилактике заболеваний разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас», — написал он.

Глава Белого дома отметил, что видел «исключительные материалы от Pfizer» и других производителей, но они не были представлены широкой публике.

В 2023 году газета The New York Times попросила Еврокомиссию (ЕК) предоставить журналистам переписку Урсулы фон дер Ляйен с директором американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла во время пандемии COVID-19, в результате которой ЕС заключил с Pfizer многомиллиардную сделку по закупке вакцины от коронавируса. Журналисты хотели опубликовать эти материалы, но Еврокомиссия отказала им в доступе, заявив об отсутствии запрашиваемых документов. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

В связи с этим NYT подала иск в Европейский суд юстиции. 14 мая 2025 года суд признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Также суд обязал главу ЕК раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19.

Ранее в США узнали, что стало с перепиской фон дер Ляйен и главы Pfizer.