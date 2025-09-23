ВОЗ прокомментировала гипотезу о риске аутизма из-за парацетамола

Всемирная организация здравоохранения заявила, что исследования о влиянии парацетамола на развитие аутизма не дают убедительных доказательств такой связи. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич на брифинге в Женеве.

По его словам, хотя ряд наблюдательных исследований указывает на возможную зависимость между пренатальным воздействием ацетаминофена и аутизмом, полученные результаты остаются противоречивыми. В других работах подобной связи выявлено не было. Чтобы говорить о наличии такой зависимости, отметил Яшаревич, она должна подтверждаться в нескольких независимых исследованиях.

Он подчеркнул, что отсутствие повторяемости данных требует осторожности в выводах о причинно-следственной связи между парацетамолом и аутизмом. Представитель ВОЗ также напомнил, что беременным следует внимательно относиться к приему любых лекарств, особенно в первом триместре.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп призвал не принимать препарат Тайленол (Tylenol, главное действующее вещество в нем — парацетамол) во время беременности из-за возможной связи с аутизмом. По его словам, американским врачам в ближайшее время будет рекомендовано не назначать его пациенткам.

Трамп заявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) будет информировать о возможном повышении риска развития аутизма у детей при приеме ацетаминофена во время беременности. Он отметил, что если 20 лет назад в США аутизм диагностировался у одного ребенка из 10 тысяч, то сейчас заболевание фиксируется у каждого 31-го.

Ранее было названо условие, при котором фолиновая кислота может облегчить симптомы аутизма.