Бывшего президента ДР Конго заочно приговорили к смертной казни

Reuters: суд в ДР Конго заочно приговорил экс-президента Кабилу к смертной казни
Frank Franklin II/AP

Военный суд Демократической Республики Конго (ДРК) заочно приговорил экс-президента Жозефа Кабилу к смертной казни, передает агентство Reuters.

«Кабила был осужден за различные преступления, включая государственную измену, преступления против человечности, убийства, сексуальное насилие, пытки и мятеж», — говорится в материале.

Сообщается, что бывшего президента признали виновным в связях с поддерживаемыми Руандой повстанцами из преступной группы «Движение 23 марта», а также в совершении военных преступлений. Сам Кабила вину не признает, называя обвинения политически мотивированными. Судебный процесс над политиком проводили в заочном формате.

27 июня министры иностранных дел ДРК и Руанды Тереза Кайивамба и Оливье Ндухунгирехе заключили двустороннее мирное соглашение в Вашингтоне. На мероприятии также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

В рамках достигнутого соглашения будут прекращены военные действия на востоке ДРК, а также появятся благоприятные условия для двустороннего экономического сотрудничества.

Ранее в Демократической Республике Конго высказались о местах для Африки в СБ ООН.

