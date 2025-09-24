На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Демократической Республике Конго высказались о местах для Африки в СБ ООН

ДРК считает необходимым предоставить Африке два постоянных места в СБ ООН
Shutterstock

Демократическая Республика Конго (ДРК) будет добиваться, чтобы Африке было предоставлено два постоянных и два дополнительных непостоянных места в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН), заявил президент страны Феликс Чисекеди. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что сегодня ДРК готовится к тому, чтобы вступить в должность непостоянного члена Совбеза. По его словам, участие страны в работе СБ будет конструктивным и комплексным.

«Мы будем исходить из двух неразделимых приоритетов: мир и безопасность с одной стороны и предупреждение конфликтов с другой стороны», — добавил Чисекеди.

Он добавил, что Африке также следует предоставить два дополнительных непостоянных места в СБ ООН. По его словам, континент с 54 государствами и населением численностью более 1,2 млрд человек не может оставаться в стороне от принятия решений, влияющих на международный мир и безопасность.

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент выступает за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Ранее Россия поддержала идею о реформировании Совбеза ООН.

