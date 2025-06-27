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Демократическая республика Конго и Руанда подписали мирное соглашение

Главы МИД ДР Конго и Руанды заключили соглашение при посредничестве США
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Kenny Katombe/Reuters

Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда заключили мирное соглашение в Вашингтоне. Прямую трансляцию церемонии вел YouTube-канал Госдепа США.

Документ был подписан министрами иностранных дел ДРК и Руанды Тереза Кайивамбой и Оливье Ндухунгирехе, соответственно. На мероприятии также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

В рамках достигнутого соглашения будут прекращены военные действия на востоке ДРК, а также появятся благоприятные условия для двустороннего экономического сотрудничества.

В конце мая сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность инвестировать в сферу добычи минералов в Руанде и Демократической республике (ДР) Конго, если две страны заключат мирное соглашение.

По данным Reuters, Вашингтон заинтересован в добыче олова, тантала и вольфрама на востоке ДР Конго, которые затем будут перевозить в Руанду для переработки и продажи за рубеж. Предполагается, что это снизит напряженность между государствами и повысит их доходы.

Бои между правительственными войсками и повстанцами продолжались на территории ДР Конго последние несколько месяцев. Власти ДРК обвиняли соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывали ее вывести войска из ДРК.

Ранее в ДР Конго на фоне боевых действий возросла угроза вспышки холеры, малярии и кори.

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