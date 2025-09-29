Глава МИД Украины заявил, что на территории России «не будет безопасного места»

Оружие, имеющееся в наличии у Украины, достанет до любых военных объектов на территории России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига в кулуарах Варшавского форума по безопасности, чьи слова приводит TSN.

«Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51 статьей устава ООН. И Россия должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории», — сказал Сибига.

По его словам, Киев уже доказал, «что такое мощь украинского оружия».

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk для Украины. Россия уже анализирует заявления о возможной поставке ракет Киеву, заявили в Кремле.

Как эти ракеты могут поменять обстановку на СВО и чем российские военные могут ответить на действия Запада — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.