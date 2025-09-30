Трамп пообещал выделить армии США «чертовски большие деньги»

Трамп: в 2026 году на финансирование армии США направят более $1 трлн

В 2026 году правительство Соединенных Штатов направит на финансирование армии страны свыше $1 трлн, заявил в своем выступлении перед американскими генералами президент Дональд Трамп. Трансляцию выступления вел YouTube-канал Белого дома.

«Очень важно, что с этой целью я намерен потратить более $1 трлн на наши вооруженные силы в 2026 году <...>. Один триллион — это чертовски большие деньги», — сказал американский лидер.

30 сентября в США собрались представители высшего военного руководства страны. Перед генералами и адмиралами выступил глава Пентагона Пит Хегсет. Он заявил, что новой миссией возглавляемого им министерства будет «подготовка к войне ради защиты мира». Он назвал пацифизм опасным и наивным.

Министр войны также отметил необходимость наращивания Штатами военного потенциала и численности войск.

Ранее Трамп заявил, что на Ближнем Востоке наступит «вечный мир».