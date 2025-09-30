На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал выделить армии США «чертовски большие деньги»

Трамп: в 2026 году на финансирование армии США направят более $1 трлн
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

В 2026 году правительство Соединенных Штатов направит на финансирование армии страны свыше $1 трлн, заявил в своем выступлении перед американскими генералами президент Дональд Трамп. Трансляцию выступления вел YouTube-канал Белого дома.

«Очень важно, что с этой целью я намерен потратить более $1 трлн на наши вооруженные силы в 2026 году <...>. Один триллион — это чертовски большие деньги», — сказал американский лидер.

30 сентября в США собрались представители высшего военного руководства страны. Перед генералами и адмиралами выступил глава Пентагона Пит Хегсет. Он заявил, что новой миссией возглавляемого им министерства будет «подготовка к войне ради защиты мира». Он назвал пацифизм опасным и наивным.

Министр войны также отметил необходимость наращивания Штатами военного потенциала и численности войск.

Ранее Трамп заявил, что на Ближнем Востоке наступит «вечный мир».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами