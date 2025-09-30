На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пентагоне заявили, что США необходимо наращивать военный потенциал

Хегсет: США нужно укреплять военный потенциал, наращивать войска и вооружения
Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе своего обращения к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, заявил, что Соединенным Штатам необходимо наращивать военный потенциал, численность войск и вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше [систем ПВО} Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий», — отметил Хегсет.

Он подчеркнул, что США должны наращивать силы в киберпространстве, космосе, а также в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.

30 сентября Хегсет говорил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.

Хегсет добавил, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира». По его словам, пацифизм «опасен и наивен».

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны. По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Ранее глава Пентагона вызвал смех, оговорившись во время выступления в Белом доме.

