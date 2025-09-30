Шеф Пентагона назвал новую миссию ведомства

Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами, передает РИА Новости.

«Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет добавил, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира». По его словам, пацифизм «опасен и наивен».

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны. По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.

Ранее глава Пентагона вызвал смех, оговорившись во время выступления в Белом доме.