Трамп заявил, что на Ближнем Востоке наступит «вечный мир»

Трамп: урегулирование конфликта в Газе должно привести к вечному миру в регионе

Урегулирование конфликта в секторе Газа станет частью «более широкого мира» в ближневосточном регионе, который должен «продлиться вечно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Это исторический день для мира <…> давайте называть это вечным миром на Ближнем Востоке», — сказал он.

25 сентября газета Financial Times писала, что Трамп в ходе встречи с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как рассказал собеседник издания, в основе плана лежит идея об отправке в Газу воинского контингента, который будет сформирован из военнослужащих арабских и мусульманских государств. По мнению Трампа, это послужит для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Также отдельным пунктом плана является освобождение всех удерживаемых израильских заложников.

Ранее Нетаньяху в присутствии Трампа извинился перед премьером Катара.