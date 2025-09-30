Экс-глава МИД Украины раскрыл неожиданный сценарий завершения конфликта

Конфликт на Украине может завершиться по азербайджано-армянскому сценарию, в котором Киев будет готовиться к «отвоеванию» территорий или возвращению их дипломатическим путем. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он допустил два сценария завершения противостояния Москвы и Киева. Первый он назвал «условно финским», имея в виду поражение этой страны в конфликте с СССР. После него Финляндия решила строить страну в имеющихся границах, напомнил экс-министр. Он подчеркнул, что не является сторонником такого развития событий.

«Второй сценарий развития будет в том, что мы будем двигаться по условному азербайджано-армянскому алгоритму: будем готовиться к отвоеванию или дипломатическому возвращению этих территорий. Потратим это десятилетие и дождемся момента, когда сможем эти территории вернуть», — сказал Кулеба.

По его оценке, Украина «гораздо сильнее, чем кажется» и доказала, что «ничего невозможного не бывает».

До этого Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новые границы Украины. Так он ответил на вопрос о том, готов ли Киев идти на территориальные уступки для завершения конфликта.

Ранее Кулеба назвал ошибку Украины, которая не позволила выйти на границы 1991 года.