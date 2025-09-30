На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава МИД Украины раскрыл неожиданный сценарий завершения конфликта

Кулеба допустил завершение конфликта с РФ по азербайджано-армянскому сценарию
true
true
true
close
Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Конфликт на Украине может завершиться по азербайджано-армянскому сценарию, в котором Киев будет готовиться к «отвоеванию» территорий или возвращению их дипломатическим путем. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он допустил два сценария завершения противостояния Москвы и Киева. Первый он назвал «условно финским», имея в виду поражение этой страны в конфликте с СССР. После него Финляндия решила строить страну в имеющихся границах, напомнил экс-министр. Он подчеркнул, что не является сторонником такого развития событий.

«Второй сценарий развития будет в том, что мы будем двигаться по условному азербайджано-армянскому алгоритму: будем готовиться к отвоеванию или дипломатическому возвращению этих территорий. Потратим это десятилетие и дождемся момента, когда сможем эти территории вернуть», — сказал Кулеба.

По его оценке, Украина «гораздо сильнее, чем кажется» и доказала, что «ничего невозможного не бывает».

До этого Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новые границы Украины. Так он ответил на вопрос о том, готов ли Киев идти на территориальные уступки для завершения конфликта.

Ранее Кулеба назвал ошибку Украины, которая не позволила выйти на границы 1991 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами