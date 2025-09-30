Захарова назвала «безумной новеллой» новые запреты Чехии в отношении россиян

МИД РФ изучает «безумную новеллу» Чехии, которая содержит в себе новые запреты на въезд россиянам. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Изучаем очередную безумную новеллу. Обязательно дадим развернутый комментарий», — сказала Захарова, комментируя инициативу чешских властей.

30 сентября глава чешского МИД Ян Липавский в соцсети X заявил, что власти Чехии ввели запрет на въезд в страну обладателям дипломатических и служебных паспортов России, не имеющим чешской национальной аккредитации. Липавский уточнил, что мера распространяется на международные аэропорты, расположенные на территории Чехии.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Чехия выдает российским туристам визы под видом посещений. В публикации утверждалось, что такой обходной маневр помогает стране не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских санкций Евросоюза.

Однако в посольстве Чехии в РФ опровергли эту информацию. Российские граждане по-прежнему не могут подавать заявления на получение туристических виз — такие заявки не принимаются к рассмотрению. В феврале 2025 года Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу туристических виз и разрешений на проживание для граждан России и Белоруссии.

Ранее в Еврокомиссии признали, что ЕС не может полностью запретить выдавать визы россиянам.