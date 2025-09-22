На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страна Евросоюза выдает российским туристам «маскировочные» визы

SHOT: Чехия выдает туристам из России маскировочные визы под видом посещений
Rasto SK/Shutterstock/FOTODOM

Чехия выдает российским туристам визы под видом посещений, такой обходной маневр помогает стране не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских ограничений Европейского союза. Об этом сообщает SHOT.

«В визе вместо пометки Turistika (туризм) стоит Návštěva, что означает «посещение». Юридически она имеет идентичную туристической визе силу», — говорится в публикации.

Российские туристы подтверждают действительность таких виз в турецких аэропортах при совершении пересадок на маршруте из Москвы в Чехию. Далее в аэропорту Праги сотрудник пограничной службы пропускает россиян на территорию страны. Отмечается, что отсутствие туристов из РФ с 2022 года обернулось для Чехии потерями в размере почти €200 млн (примерно 19,6 млрд руб.).

15 сентября стало известно, что ЕС изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Издание Euractiv писало, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Однако 19 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, презентуя новый пакет, не упомянула введение жесткого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.

Ранее в Еврокомиссии признали, что ЕС не может полностью запретить выдавать визы россиянам.

