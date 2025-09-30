На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чехия запретила въезд российским дипломатам и чиновникам

Чехия запретила въезд обладателям дипломатических и служебных паспортов России
close
Depositphotos

Власти Чехии ввели запрет на въезд в республику обладателям дипломатических и служебных паспортов России, которые не были аккредитованы в стране. Об этом сообщил глава чешского МИД Ян Липавский в социальной сети X.

«По моей инициативе правительство сегодня запретило въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, не имеющим чешской национальной аккредитации», — написал министр.

Липавский добавил, что мера распространяется на международные аэропорты, расположенные на территории Чехии.

20 сентября чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО. Глава республики считает, что «крайне безответственные» действия РФ обостряют ситуацию в Европе.

Политический обозреватель Сергей Латышев прокомментировал призыв Павла сбивать российские самолеты. По мнению эксперта, европейские страны намеренно разжигают конфликт с Россией.

Ранее стало известно, что Чехия выдает туристам из России маскировочные визы под видом посещений.

