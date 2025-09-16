На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Еврокомиссии признали, что ЕС не может запретить выдавать визы россиянам

Еврокомиссар Бруннер: ЕС не может полностью запретить выдачу виз россиянам
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Вопрос о выдаче иностранцам виз находится в ведении правительств стран — членов ЕС, поэтому Брюссель не может полностью ограничить выдачу виз россиянам. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер, передает РИА Новости.

«Визы находятся в компетенции государств-членов, так что у ЕC нет возможности полностью запретить их выдачу», — подчеркнул он.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял о том, что скорее всего Евросоюз не пойдет на введение полного запрета на въезд российских туристов, так как в объединении еще есть страны, заинтересованные в российских туристах.

Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Об этом писал портал Euractiv. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам.

Ранее в РСТ напомнили, что генконсульство Испании уже приостанавливало прием документов в августе.

Санкции против России
