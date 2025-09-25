На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чехии опровергли информацию о выдаче виз россиянам

Посольство Чехии опровергло данные о выдаче россиянам виз для посещения страны
close
Depositphotos

Посольство Чехии опровергло информацию о выдаче виз россиянам для посещения страны. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства.

Представители Праги заявили, что распространяемые сведения о выдаче чешских виз россиянам с целью посещения, отличной от туристической, не соответствуют действительности.

Российские граждане по-прежнему не могут подавать заявления на туристические визы — такие заявки не принимаются к рассмотрению. В феврале текущего года Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу туристических виз и разрешений на проживание для граждан России и Белоруссии.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Чехия выдает российским туристам визы под видом посещений, такой обходной маневр помогает стране не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских ограничений Европейского союза.

15 сентября стало известно, что ЕС изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Издание Euractiv писало, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Однако 19 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, презентуя новый пакет, не упомянула введение жесткого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.

Ранее в АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами