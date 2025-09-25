В Чехии опровергли информацию о выдаче виз россиянам

Посольство Чехии опровергло информацию о выдаче виз россиянам для посещения страны. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства.

Представители Праги заявили, что распространяемые сведения о выдаче чешских виз россиянам с целью посещения, отличной от туристической, не соответствуют действительности.

Российские граждане по-прежнему не могут подавать заявления на туристические визы — такие заявки не принимаются к рассмотрению. В феврале текущего года Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу туристических виз и разрешений на проживание для граждан России и Белоруссии.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Чехия выдает российским туристам визы под видом посещений, такой обходной маневр помогает стране не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских ограничений Европейского союза.

15 сентября стало известно, что ЕС изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Издание Euractiv писало, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Однако 19 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, презентуя новый пакет, не упомянула введение жесткого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.

Ранее в АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию.