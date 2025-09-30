Трамп уведомил Катар, что Нетаньяху принял его план по Газе

Президент США Дональд Трамп уведомил Доху, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял его план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари, передает ТАСС.
«Президент США сообщил нам, что премьер-министр Израиля принял его план по прекращению войны в секторе Газа», — сказал дипломат, добавив, что Доха приветствует план американского лидера.
В основе его плана лежит идея об отправке в анклав воинского контингента, который будет сформирован из военнослужащих арабских и мусульманских государств.
29 сентября президент США на пресс-конференции с премьер-министром Израиля заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.
Кроме того, Трамп предложил создать переходный орган, который будет контролировать процесс урегулирования.
Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.