Трамп уведомил Катар, что Нетаньяху принял его план по Газе

МИД Катара: Трамп уведомил Доху, что Нетаньяху принял его план по сектору Газа
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп уведомил Доху, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял его план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари, передает ТАСС.

«Президент США сообщил нам, что премьер-министр Израиля принял его план по прекращению войны в секторе Газа», — сказал дипломат, добавив, что Доха приветствует план американского лидера.

В основе его плана лежит идея об отправке в анклав воинского контингента, который будет сформирован из военнослужащих арабских и мусульманских государств.

29 сентября президент США на пресс-конференции с премьер-министром Израиля заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, Трамп предложил создать переходный орган, который будет контролировать процесс урегулирования.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.

