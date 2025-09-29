На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением

Нетаньяху: Израиль доведет дело в Газе до конца, если ХАМАС не примет мирный план
Jack Guez/Reuters

Израиль доведет «дела в секторе Газа до конца самостоятельно», если палестинское движение ХАМАС не примет мирный план США по урегулированию конфликта в анклаве. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Если ХАМАС откажется или якобы согласится, а затем сделает все возможное, чтобы отказаться, Израиль сделает все в одиночку. Это может закончиться как легким, так и сложным путем. Мы предпочитаем легкий путь», — сказал глава израильского кабмина.

Несколькими часами ранее Белый дом обнародовал мирный план урегулирования конфликта в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов. Согласно документу, насильственное переселение жителей анклава не будет осуществляться.

Помимо этого, план США не предусматривает оккупацию или аннексию территории анклава Израилем. Из документа следует, что по мере установления контроля и стабильности Армия обороны Израиля будет обязана вывести свои войска в соответствии с установленными сроками.

Ранее Трамп выразил уверенность в скором заключении сделки по Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
