В Совбезе РФ заявили о попытках отговорить Индию от участия в учениях «Запад-2025»

Страны Запада пытались отговорить Индию от участия в стратегических учениях «Запад-2025». Об этом завил заместитель секретаря Совета Безопасности (СБ) России Александр Венедиктов в ходе встречи с замсоветника индийского премьер-министра по нацбезопасности Паваном Капуром, передает «Интерфакс».

«Признательны вам за участие ваших военных в учениях «Запад-2025». Знаем, что в западных столицах это привело к беспокойству и Нью-Дели пытались отговорить от участия», — сказал замсекретаря СБ.

Венедиктов добавил, что Россия и Индия сегодня успешно отстаивают экономический и политический суверенитет. По его словам, независимая и ответственная политика стран стала важным фактором в обеспечении глобальной безопасности и стабильности.

Российско-белорусские учения «Запад-2025» прошли с 12 по 16 сентября. В рамках учений проводились операции «с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора», заявляло Минобороны РФ.

Как сообщил президент России Владимир Путин, в маневрах приняли участие 100 тысяч военных. Мероприятия проходили на 41 полигоне, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники.

Ранее военный эксперт раскрыл, что встревожило США на учениях «Запад-2025».