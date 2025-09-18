Военный эксперт раскрыл, что встревожило США на учениях «Запад-2025»

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» привлекли повышенное внимание не только традиционных партнеров Москвы, но и американских военных наблюдателей. Как отметил в интервью Tsargrad.tv военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник, масштаб маневров стал неожиданностью для западных специалистов, привыкших к утверждениям об истощении российских военных ресурсов.

«Они поняли, что у российских войск все достаточно хорошо. А у них самих - нет», — отметил Крапивник.

Именно этот диссонанс, по его словам, и вызвал настоящую тревогу у американцев.

Учения продемонстрировали способность России организовывать крупные маневры даже в условиях ведения боевых действий, подчеркнул эксперт.

Российско-белорусский учения «Запад-2025» прошли с 12 по 16 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Как сообщил президент России Владимир Путин, в маневрах приняли участие 100 тысяч военных. Мероприятия проходили на 41 полигоне, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники.

Ранее в Совфеде рассказали о «неприятном» удивлении Запада от учений России и Белоруссии.