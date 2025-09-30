СМИ: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по сектору Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС склоняется к принятию плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

Предполагается, что 1 октября члены группировки передадут свой ответ египетским и катарским посредникам.

План, который Трамп представил вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, состоит из 20 пунктов. В случае одобрения он должен привести к быстрому прекращению огня в секторе Газа, освобождению оставшихся израильских заложников, а также палестинских заключенных в Израиле, росту потока гуманитарной помощи, а также передаче контроля над территорией временной администрации палестинских технократов под надзором международного «Совета мира», который возглавит сам американский лидер.

В совет также войдет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

До этого газета The Wall Street Joutnal писала, что Израиль внес правки при создании плана Трампа. Одно из ключевых изменений касается вопроса государственности: в документе отмечается стремление палестинского народа к самоопределению, однако он не предусматривает решение конфликта по принципу создания двух государств.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.