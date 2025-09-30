На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль внес несколько правок в план Трампа по сектору Газа

WSJ: Израиль внес правки в план Трампа по урегулированию конфликта в Газе
close
J. Scott Applewhite/AP

Израиль участвовал в разработке плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Joutnal (WSJ).

Отмечается, что одно из ключевых изменений в плане касается вопроса государственности. В документе допускается возможность создания палестинского государства, однако отсутствует упоминание о двухгосударственном решении.

По данным издания, без четкой перспективы урегулирования конфликта на основе концепции двух государств вероятность финансовой поддержки плана со стороны Саудовской Аравии крайне мала.

29 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.

