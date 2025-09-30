Молдавская оппозиция назвала цель уличных акций протеста

Оппозиционный Патриотический блок намерен добиться отмены результатов парламентских выборов в Молдавии в ходе уличных акций протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.

«Эти выборы нельзя назвать свободными и справедливыми. Они стали демонстрацией политического произвола, трусости власти и цинизма подконтрольного ЦИК», — говорится в документе.

В Патриотическом блоке добавили, что участники объединения намерены «добиться правды» в ходе уличных акций протеста и в судах. В альянсе добавили, что при необходимости вопрос будет решен через Конституционный суд.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили о массовых нарушениях на выборах в Молдавии.