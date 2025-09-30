На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили о массовых нарушениях на выборах в Молдавии

Захарова обвинила власти Молдавии в нарушении международных норм на выборах
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Проведение парламентских выборов в Молдавии сопровождалось массовыми нарушениями со стороны властей страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров... всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах», — заявила дипломат.

Захарова также обратила внимание на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая отметила, что президент Молдавии Майя Санду «на штыках» привела свою партию к 50% и получила «клеймо окончательной нелегитимности».

В понедельник Захарова утверждала, что Брюссель организовал грубый финансовый шантаж избирателей и вмешался в дела Молдавии в ходе выборов.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал выборы в Молдове самой «грязной» кампанией в новейшей истории.

