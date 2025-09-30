Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X заявил, что западным странам необходимо прекратить политику эскалации и вернуться к диалогу с Россией.

По его словам, сохранение нынешнего курса создает угрозу дальнейшего обострения международной обстановки.

Политик отметил, что утверждения о планах Москвы якобы атаковать Европу являются беспочвенными. Он подчеркнул, что развивающиеся государства обсуждают на своих встречах экономику и бизнес, тогда как западные лидеры ограничиваются переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским, сосредотачиваясь на военной помощи.

Мема выразил мнение, что продолжение подобной политики способно привести к изоляции самого Запада. Он также обратил внимание на разрыв в военных возможностях, заявив, что НАТО за год производит столько вооружений, сколько Россия выпускает за три месяца. По его словам, это свидетельствует о серьезных просчетах в европейской стратегии.

До этого финский президент Александр Стубб заявил, что Европа не ведет войну с Россией. За неделю до этого он в интервью газете The Guardian сообщил, что гарантии безопасности для Украины вынудят «коалицию желающих» «воевать с Россией». По его словам, они фактически являются сдерживающим фактором, который «должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным».

Ранее ЕС не стал вносить российский никель в новый пакет санкций из-за использования в ВПК.