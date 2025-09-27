ЕС не стал вносить российский никель в новый пакет санкций из-за использования в ВПК

Yle: ЕС не внес никель из России в 19-й пакет санкций из-за использования в ВПК

Евросоюз не внес российский никель в 19-й пакет санкций из-за того, что он используется в европейской оборонной промышленности. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle, ссылаясь на финских депутатов Европарламента.

«В списке мер Еврокомиссии по-прежнему отсутствует российский никель, несмотря на то что политики как в ЕС, так и в Финляндии уже давно требуют ужесточения санкций против РФ», — сказано в сообщении.

Опрошенные Yle финские депутаты Европарламента заявили, что причина заключается в том, что оборонной промышленности Евросоюза и Финляндии требуется это сырье.

Как отмечает телерадиовещатель, никель является важнейшим сырьем для оборонной промышленности, например, для производства компонентов и нержавеющей стали. Его также используют в аккумуляторах электромобилей и ветрогенераторах.

19 сентября Еврокомиссия утвердила содержание нового пакета антироссийских санкций. В 19-й по счету список вошли, в том числе, меры против платежной системы «Мир» и ограничения, затрагивающие энергетический сектор РФ

22 сентября портал EUObserver сообщил, что новые рестрикции против России также подразумевают ограничения в сфере туризма.

Ранее в США признали, что введенные против России санкции теряют эффективность.