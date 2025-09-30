Дело об убийстве Андрея Парубия засекретили

Уголовное дело об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия засекретили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что из судебного реестра удалили все упоминания о данном деле.
Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.
1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого. По его словам, сейчас идут следственные действия.
Позднее предполагаемый убийца экс-спикера Рады Михаил Сцельников дал в суде первые показания. Вопреки ожиданиям многих украинских политиков, он опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что убийство — его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь Парубия.