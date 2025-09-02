«Моя месть украинской власти»: убийца Андрея Парубия назвал своим мотивом гибель сына

Предполагаемый убийца бывшего «коменданта Майдана» Андрея Парубия дал в суде первые показания. Вопреки ожиданиям многих украинских политиков, Михаил Сцельников опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что убийство — его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко. Днем ранее глава нацполиции Украины Иван Выговский публично заявлял, что в деле есть «русский след».

Львовский суд на 60 дней арестовал Михаила Сцельникова по подозрению в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. На заседании он признал вину и заявил, что мотивом преступления стала его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына. Против своего ареста Сцельников не возражал и выразил надежду на то, что в будущем, после приговора, его обменяют в Россию на кого-то из украинских пленных, чтобы он мог заняться поиском тела сына.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», в суде между Сцельниковым и журналистами состоялся такой диалог:

— Вы признаете свою вину?

— Это моя месть лично украинской власти.

— Но почему?

— Все.

— Без объяснений?

— Все.

На вопрос, шантажировали ли его российские спецслужбы, Сцельников ответил: «Это неправда. Все, чего я хочу, чтобы скорее наступил приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли хотя бы на кого-то из пленных, чтобы я смог уехать и найти тело [своего погибшего сына]».

На уточняющий вопрос он повторно подтвердил, что ни прямо, ни косвенно не сотрудничал с российскими спецслужбами . А выбор в качестве жертвы именно Андрея Парубия — в определенном смысле случайность: когда-то они были соседями по дому.

«Потому что он оказался рядом. Если бы рядом был Порошенко, значит, был бы он. Если бы я жил в другом месте, то был бы другой», — сказал Сцельников.

По окончании судебного заседания руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет заявил, что после убийства Парубия подозреваемый Сцельников на велосипеде уехал в лес, там сжег одежду, разобрал свою двухколесную машину и попытался утопить ее в пруду. Рассказывать о дальнейших действиях подозреваемого он отказался, но в украинских СМИ писали, что Сцельников использовал несколько автомобилей, чтобы добраться до Хмельницкой области.

На вопрос о том, шантажировали ли предполагаемого убийцу российские спецслужбы, прокурор Мерет ответил: «Вы же услышали, он только что сказал. Мы знаем то же самое, что и он вам сообщил. Про шантаж я вообще не знаю, откуда эта информация пошла. Нам он не давал такую информацию. Он нам, как и вам, сказал, что никакого шантажа не было ».

Что известно о погибшем сыне Сцельникова

По данным украинских СМИ, сына предполагаемого убийцы Парубия звали Михаил-Виктор Сцельников, рожден в 1994 году. Он был львовским айтишником. После начала конфликта с Россией ушел добровольцем на фронт, пропал без вести во время боев за Бахмут (Артемовск) в мае 2023 года.

В одном из интервью мать погибшего, львовская писательница Елена Черненькая рассказывала, как ей сообщили о смерти сына: «Это мама Михаила?» — я говорю да. И тут я поняла, что что-то не то. Я спрашиваю: «Он ранен?» Пауза. К сожалению, он погиб. Вот так я узнала. Официально, поскольку тело не доставлено — он пропал без вести. Ну у нас есть один процент из ста, что возможно какое-то чудо случилось».

Черненькая написала про него книгу, которая называется «Лемберг. Мама, не плачь». Она объясняла, что изначально позывным ее сына был «Львов», но в последней для него бригаде ему дали новый позывной, чтобы не путать его с позицией — «Лемберг».

Отзыв к книге публиковал бывший главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Это не просто книга о сыне, которого до сих пор ищет мама. Это книга именно о войне. О ее истинном лице», — писал Залужный.

Кто такой Андрей Парубий

Андрей Парубий — известный украинский политик. Политическую карьеру начал в 1990-х годах с избрания в Львовский областной совет, был одним из лидеров Социал-национальной партии Украины, позже переименованной в «Свободу». В 2004-2005 годах принимал участие в Оранжевой революции, был комендантом Украинского дома, а затем примкнул к партии президента Виктора Ющенко «Наша Украина». В 2014-м Парубий стал одним из лидеров Майдана и координировал действия «отрядов самообороны». Впоследствии был первым вице-спикером, а затем спикером Верховной рады. В последние три года отошел от дел и активной политической деятельности не вел.

Убийство Парубия произошло во Львове 30 августа. Его застрелил из пистолета человек, одетый в форму курьера, после чего скрылся на электровелосипеде. По разным данным, было сделано от пяти до восьми выстрелов в упор. Парубий скончался до приезда врачей.

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что убийца поджидал бывшего парламентария на улице. Когда мужчина прошел мимо, преступник последовал за ним, сделал несколько выстрелов, убрал пистолет в сумку желтого цвета, напоминающую курьерский рюкзак, перебежал дорогу и скрылся. Все это заняло менее минуты.

1 сентября руководитель Нацполиции Украины Иван Выговский заявил о задержании подозреваемого.

«Сбежать ему не удалось. Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат — дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть русский след. Перед законом будет отвечать каждый», — заявил он.

Теперь «русский след» опровергнут показаниями самого предполагаемого убийцы.