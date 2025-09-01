Зеленский: на Украине задержан подозреваемый в убийстве Парубия

Зеленский заявил, что на Украине задержали подозреваемого в убийстве Парубия

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Глава государства уточнил, что об этом ему доложили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и глава Службы безопасности Василий Малюк.

Зеленский добавил, что сейчас идут следственные действия, но он распорядился предоставить обществу имеющуюся информацию.

30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины Андрея Парубия. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Парубий скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее Парубия нашли в базе розыска МВД России.