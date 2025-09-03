На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь убитого Парубия

Нардеп Тищенко предложил переименовать улицу Банковая в Киеве в честь Парубия
Украинский депутат Николай Тищенко предложил переименовать улицу Банковая в Киеве в честь убитого экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По словам нардепа, Парубий был «настоящим украинцем и героем».

Уточняется, что на Банковой располагается Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия ликвидировали во Львое 30 августа. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Парубий скончался до приезда медиков. В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» сообщили, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека.

Позднее убийца Парубия был задержан. Им оказался Михаил Сцельников, который вопреки ожиданиям многих украинских политиков опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что убийство — его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине переквалифицировали дело об убийстве Парубия.

