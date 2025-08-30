Во Львове застрелили экс-спикера Рады Андрея Парубия. Убийца в форме курьера сбежал

Во Львове убили бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Парубий скончался до приезда медиков. В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» сообщили, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Во Львове убили бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия.

«Сегодня, около полудня, на линию «102» поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения», — сообщили в полиции.

Убийство бывшего парламентария подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и президент Украины Владимир Зеленский.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что для расследования обстоятельств задействованы все необходимые средства.

Экс-президент страны Петр Порошенко, в чью партию «Европейская солидарность» входил Парубий, назвал его «многолетним боевым товарищем еще с начала 2000-х», с которым они вместе «прошли Майдан, пережили тяжелые годы войны, утверждали украинскую государственность». Порошенко отметил, что бывший спикер Рады внес большой вклад в развитие независимости страны, в том числе принимал участие в формировании армии, укреплении украинского языка и украинской церкви.

Убийца скрылся

«Страна.ua» опубликовала видео с моментом убийства Парубия. На кадрах видно, что убийца поджидал бывшего парламентария на улице. Когда мужчина прошел мимо, преступник последовал за ним и сделал несколько выстрелов. После этого убрал пистолет в сумку желтого цвета, напоминающую курьерский рюкзак, перебежал дорогу и скрылся. Судя по ролику, все произошло меньше чем за минуту.

По данным главы Львовской областной администрации, Парубий скончался до приезда медиков. «Украинская правда» сообщила о как минимум пяти выстрелах. При этом украинский журналист Виталий Глагола рассказал, что в Парубия стреляли восемь раз.

Агентство УНИАН отметило, что убийца выглядел, как курьер доставки еды. Нападавший был в черно-желтом шлеме и передвигался на электровелосипеде.

Львовское МВД сообщило о введении в городе плана «Сирена». Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники уточнило, что полиция уже вышла на след стрелка.

Версии убийства

На Украине в убийстве Парубия уже обвинили Россию. Об этом заявила коллега депутата по партии, глава фракции «Евросолидарность» в Раде Ирина Геращенко.

«Мы связываем это убийство с его государственнической проукраинской позицией и считаем, что за этим жестоким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист — Российская Федерация и ее пятая колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей современного украинского государства», — написала парламентарий.

В то же время источники «Страны.ua» не исключают и того, что убийство экс-спикера имело внутриполитическую подоплеку. Собеседники издания напомнили, что «Андрей хорошо знал, как устраивать Майданы», намекая, что его смерть могла быть связана с ожиданием неких политических потрясений на Украине.

«Также источники рассказали, что в «Евросолидарности» Парубий, как и [Александр] Турчинов, держались в последнее время особняком. Отношения с лидером партии Петром Порошенко у них не были особо близкими», — говорилось в публикации.

Чем известен Андрей Парубий?

Экс-парламентарий родился в 1971 году в городе Червоноград (ныне Шептицкий) Львовской области Украины. Как отмечает «Страна.ua», свою карьеру в политике он начал еще в 17 лет — тогда он основал во Львове организацию «Спадщина», которая занималась восстановлением могил участников УПА (организация запрещена в России) и охраняла первые антисоветские митинги на западе Украины.

В 1990-х Парубий стал депутатом Львовского областного совета и одним из лидеров Социал-национальной партии Украины, позже переименованной в «Свободу». В 2004-2005 годах приминал участие в Оранжевой революции, был комендантом Украинского дома, а затем примкнул к партии президента Виктора Ющенко «Наша Украина».

В марте 2010 года против парламентария возбудили уголовное дело за попытку сорвать голосование за ратификацию соглашения с Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму. Поводом стало то, что во время заседания Парубий бросал в спикера Литвина яйца, а потом зажег в зале дымовую шашку. В мае того же года депутат стал фигурантом дела о незаконном влиянии на председателя Верховной рады и народных депутатов.

В 2011-м Парубий принял участие в протестной акции на Болотной площади в Москве. В 2014-м — стал одним из лидеров Майдана, координируя отряды Самообороны. После завершения протестов Парубий был назначен секретарем СНБО и выступил одним из инициаторов создания Национальной гвардии Украины, куда вошли отряды Самообороны Майдана и Правого сектора (организация запрещена в России). После досрочных выборов депутат сначала стал первым вице-спикером Верховной Рады, а после ухода с поста Владимира Гройсмана — спикером.

В России Парубия обвиняли в организации пожара в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе. Дело по факту «создания и координирования общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории города Одесса» было возбуждено и на Украине после прихода к власти Зеленского. Однако оно не получило развития, обвинения Парубию так и не предъявили.

В 2019 году депутат снова избрался в Раду от партии Порошенко «Европейская солидарность». После возбуждения уголовных дел против экс-президента Украины Парубий участвовал в акциях в его поддержку.

В 2022 году после начала украинского конфликта, как пишет «Страна.ua», появилось фото депутата с автоматом на одном из блок-постов в Киевской области. При этом активную политическую деятельность в последние три года Андрей Парубий не вел.