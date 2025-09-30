На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Германия и фон дер Ляйен столкнулись в борьбе за власть в Европе

Bloomberg: в Европе началась борьба за власть между Германией и фон дер Ляйен
Virginia Mayo/AP

В Европе началась борьба за влияние между Германией и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Фридрих Мерц хочет, чтобы Германия снова принимала самые важные решения в Европе, что ставит его на путь столкновения с Урсулой фон дер Ляйен, высшим должностным лицом Европейского союза», — говорится в сообщении издания.

В последние годы фон дер Ляйен консолидировала власть в Европейской комиссии, придерживаясь подхода, более ориентированного на Брюссель, к решению постоянных кризисов на континенте. Однако теперь Мерц пытается вернуть власть Берлину, публично критикуя фон дер Ляйен по таким вопросам, как торговля, бюджет ЕС, зеленая политика и оборона.

В конце сентября фон дер Ляйен заявила, что не намерена отказываться от занимаемой ей должности ради поста президента Германии.

Европейские левые силы грозятся вынести фон дер Ляйен вотум недоверия. Их не устраивает политика ЕК в ситуации с сектором Газа и торговая политика из-за провальных сделок с США. Сейчас «Левые» собирают подписи. К ним могут примкнуть «Зеленые» и «Правые», но точный расклад сейчас неизвестен. Летом фон дер Ляйен и всю ЕК уже пытались сместить, но тогда европейские депутаты проголосовали против этого.

Ранее во Франции заявили о «пощечине», которую фон дер Ляйен получила из-за Украины.

