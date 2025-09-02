На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции заявили о «пощечине», которую фон дер Ляйен получила из-за Украины

Johanna Geron/Reuters

Резкая критика главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса стала «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Филиппо отметил, что немецкий министр раскритиковал фон дер Ляйен за слова об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России.

«Настоящая пощечина Урсуле!» — высказался политик.

31 августа Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что страны ЕС разрабатывают «довольно конкретные планы» отправки на Украину своих военных контингентов. Она отметила, что европейские войска могут быть развернуты на территории Украины в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период.

Борис Писториус раскритиковал эти слова фон дер Ляйен, заявив, что обсуждать подобные гарантии безопасности для Украины до того, как стороны сядут за стол переговоров — «совершенно неправильно». Он также напомнил, что у ЕС нет полномочий на развертывание каких-либо войск.

Ранее политолог оценил вероятность отставки фон дер Ляйен.

