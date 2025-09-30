Политолог связал заявление США о ракетах Tomahawk с Китаем

В США заявили о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории России и допустили, что могут передать для этих целей дальнобойные ракеты Tomahawk. Это в первую очередь связано с намерением американского президента Дональда Трампа накачать военно-промышленный комплекс и нарастить производство ракет для возможного противостояния с Китаем. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил политический обозреватель Грег Вайнер.

По мнению эксперта, если США удастся нарастить производство современных новейших «Томагавков», то он максимум предоставит Украине «посмотреть» на устаревшие модели ракет и «позволит стереть с них пыль». Более глобальных шагов ждать не стоит, так как Трамп понимает последствия таких решений, отметил политолог.

«Ведь если США действительно передадут Зеленскому «Томагавки», а тот их, не дай Бог, применит, то российско-американские отношения тут же закончатся, — пояснил он. — В отличие от Байдена, Трамп не прерывает российско-американские отношения. Он продолжает их развивать и налаживать».

Это, по мнению Вайнера, говорит о том, что обсуждения передачи «Томагавков» Украине останутся на прежнем уровне и не дойдут до воплощения в реальность. Даже если такое решение будет принято, осуществить его удастся не раньше 2028 года, но точно не в ближайшее время, заключил эксперт.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил , что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk для Украины. В Кремле на это ответили , что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

В то же время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивал , что одного решения США в этом вопросе мало – Киеву потребуются специалисты, знакомые с этой техникой. Он подчеркнул, что в случае отправки соответствующих специалистов в Киев они все станут целью российской армии.

Ранее в США назвали последствия передачи Tomahawk Украине.