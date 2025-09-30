На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предупредили о войне из-за передачи «Томагавков» Украине

Брайен: передача Украине ракет Tomahawk приведет к войне США и России в Европе
true
true
true
close
Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Передача Украине ракет Tomahawk приведет к войне России и Соединенных Штатов на европейском континенте. Об этом написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

Он назвал возможное решение о передаче такого вооружения «опрометчивым».

«Оно поставит Штаты на прямой курс столкновения с Россией, который может привести к войне в Европе», — считает эксперт.

По словам Брайена, для использования «Томагавков» нужно присутствие американских военнослужащих на территории Украины, что означает прямое участие Вашингтона в этом конфликте.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в Совфеде отреагировали на слова Вэнса о возможных поставках ракет на Украину.

