В Белом доме рассматривают возможность поставок Tomahawk Украине через НАТО

Белый дом обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Окончательное решение относительно этого примет президент (США Дональд Трамп). Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — рассказал Вэнс.

Он отметил, что это движущая сила в решениях Трампа в сферах внешней политики и обороны.

О вероятности продажи Украине наступательного оружия заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине. По его словам, Трамп сохраняет такую возможность. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что Штаты выигрывают от поставок оружия на Украину, так как американские налогоплательщики получают от этого выгоду.

Несколько дней назад Трамп резко изменил риторику по украинскому конфликту, заявив, что Киев «может вернуть территории» — однако удары американским оружием по РФ, как пишет WSJ, он так и не разрешил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп по-прежнему ограничивает применение американского оружия для ударов по России.