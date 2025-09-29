В Совфеде отреагировали на слова Вэнса о возможных поставках ракет на Украину

Передача США Киеву крылатых ракет Tomahawk стала бы откровенно враждебным решением по отношению к Российской Федерации. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Такое решение, если оно на деле, а не для вида обсуждается в Вашингтоне, было бы крайне неосмотрительным и откровенно враждебным в адрес России», — написал он.

По словам Пушкова, такое решение противоречило бы здравому смыслу, а также политике президента США Дональда Трампа, который «всячески избегал действий, которые могли бы втянуть США напрямую в войну».

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

