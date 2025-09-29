На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде отреагировали на слова Вэнса о возможных поставках ракет на Украину

Пушков: передача Киеву ракет Tomahawk стала бы враждебным жестом США к России
Pavel Kashaev/Global Look Press

Передача США Киеву крылатых ракет Tomahawk стала бы откровенно враждебным решением по отношению к Российской Федерации. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Такое решение, если оно на деле, а не для вида обсуждается в Вашингтоне, было бы крайне неосмотрительным и откровенно враждебным в адрес России», — написал он.

По словам Пушкова, такое решение противоречило бы здравому смыслу, а также политике президента США Дональда Трампа, который «всячески избегал действий, которые могли бы втянуть США напрямую в войну».

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Ранее Зеленский раскрыл детали первых военных поставок США Украине за счет НАТО.

