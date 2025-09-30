Несколько ключевых арабских и исламских стран приветствовали план Трампа по Газе

Египет, Иордания, Катар, ОАЭ и еще 4 страны приветствовали план Трампа по Газе

Египет, Иордания, Индонезия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Саудовская Аравия и Турция приветствовали выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД.

«Министры иностранных дел <...> приветствуют руководящую роль президента Дональда Трампа и его искренние усилия по прекращению войны в секторе Газа и подтверждают свою уверенность в его способности найти путь к миру», — говорится в тексте.

При этом главы МИД указанных стран заявили о готовности к взаимодействию с Вашингтоном и сторонами конфликта для достижения соглашения и его реализации таким образом, чтобы «гарантировать мир, безопасность и стабильность для народов региона».

29 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.