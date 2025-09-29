Трамп выразил уверенность в скором заключении сделки по Газе

Трамп перед встречей с Нетаньяху выразил уверенность в скорой сделке по Газе

Президент США Дональд Трамп, встречая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме, подтвердил журналистам свою уверенность в скором заключении мирного соглашения по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия.

На вопрос об уверенности американского президента в скором достижении сделки по прекращению огня в палестинском анклаве он ответил утвердительно.

Встреча Трампа с израильским премьером проходит 29 сентября в Белом доме. Ожидается, что после ее завершения лидеры двух государств сделают заявления для прессы.

22 сентября стало известно, что палестинское движение подготовило письмо Дональду Трампу с просьбой гарантировать 60-дневное прекращение огня в обмен на освобождение половины заложников.

Вскоре после этого президент США заявил, что сделка по урегулированию конфликта в секторе Газа, «похоже, достигнута».

Ранее стали известны детали плана Трампа по перемирию в секторе Газа.