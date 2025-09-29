На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом обнародовал мирный план по Газе

Белый дом обнародовал план урегулирования в Газе, состоящий из 20 пунктов
Mahmoud Issa/Reuters

Белый дом обнародовал мирный план урегулирования конфликта в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов. Соответствующий документ опубликовали на странице администрации США в социальной сети X.

Согласно документу, в рамках урегулирования насильственное переселение жителей анклава не будет осуществляться.

«Никого не будут принуждать покинуть Газу, и те, кто захочет уехать, смогут свободно это сделать и вернуться. Мы будем призывать людей остаться и дадим им возможность построить лучшую жизнь в Газе», — говорится в документе.

Помимо этого, план США не предусматривает оккупацию или аннексию территории анклава Израилем. Из документа следует, что по мере установления контроля и стабильности Армия обороны Израиля будет обязана вывести свои войска в соответствии с установленными сроками. Также Белый дом предлагает создать временные международные силы по стабилизации ситуации в секторе Газа.

25 сентября газета Financial Times писала , что Трамп в ходе встречи с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как рассказал собеседник издания, в основе плана лежит идея об отправке в Газу воинского контингента, который будет сформирован из военнослужащих арабских и мусульманских государств. По мнению Трампа, это послужит для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Также отдельным пунктом плана является освобождение всех удерживаемых израильских заложников.

Ранее Трамп выразил уверенность в скором заключении сделки по Газе.

